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Арт-диагноз: Когда приходит тьма

Mirvoir
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное

Про событие

Анализ сезонного обострения психических переживаний в биографиях Э.Мунка и В.Ван Гога. Творчество Эдварда Мунка и Винсента Ван Гога, несмотря на различия в культурном контексте, демонстрирует поразительное сходство в трагической судьбе и подходе к искусству. Психические расстройства, парадоксальным образом, стали катализатором создания их наиболее значимых произведений. Анализ биографий и периодов обострения заболеваний позволит выявить взаимосвязь между внутренней борьбой художников и выразительными средствами, используемыми в их творчестве. В рамках лекции обсудишь факторы, провоцирующие нервные обострения, а также стратегии самопомощи и поддержки окружающих во время психических эпизодов. Практическая часть будет посвящена живописным техникам художественной терапии, разработанным Полем Гаше. Лекция имеет искусствоведческий характер. Запись в тг.

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