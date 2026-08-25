В августе подборку фильмов составил бармен Салюта — Сеня. Приходи каждый вторник в 20:00 на просмотр фильмов вместе с другими зрителями и вкусным пивом. Группа студентов отправляется за город, чтобы вовсю оторваться на выходных: попить пивка, поплавать в озере и подышать чистым воздухом. Но в первый же день они сталкиваются с неотёсанными фермерами Такером и Дейлом, которые тоже решили как следует оттянуться на природе. Приняв этих на вид диковатых, но безобидных ребят за злобных маньяков, горожане решают дать деревенщине жёсткий отпор.