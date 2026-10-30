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Жизненные костюмы на Хэллоуин и куда в них пойти

В каком костюме ты встречаешь конец октября, дружок? Это классический костюм осеннего недосыпа или трендовая эмоциональная недоступность? О, может, это броский наряд нереализованного потенциала? Поможем сообразить, куда в этом пойти.

Что будет в статье:

  1. - И это костюм...
  2. - ...Осеннего недосыпа
  3. - ...Отложенной жизни
  4. - ...Голодного беса
  5. - ...Нарядного упыря
  6. - ...Эмоциональной недоступности
  7. - ...Нереализованного потенциала
  8. - ...Беспричинной тревожности
  9. - ...Дофаминового вампира
  10. - ...Севшей социальной батарейки

На хэллоуин принято готовить пугающие костюмы. Но есть ли что-то более пугающее, чем повседневность? Армия зомби не страшна, если ездишь на работу в час пик. Ни один кровосос не испугает, когда все соки выпили неудачные отношения. Черти и бесы? Ха! Если ты работал с людьми, они покажутся сладкими котятами. 

Смело посмотри в лицо этого хмурого авитоминозного праздника: у тебя уже есть наряд.

И это костюм...

...Осеннего недосыпа

Кто-то скажет «банально», но в этом и суть классики! Она не привязана к моде и найдётся в гардеробе у каждого. Единственное, есть риск, что тебя перепутают с зомби: чтобы этого не произошло, постарайся подремать хоть пол часа перед выходом.

характерные детали: элегантные тёмные круги под глазами и лёгкая небрежность неглаженой одежды. Пятна от кофе в качестве дерзкого цветового акцента.

уровень ужаса: низкий. Костюм служит не столько пугалкой, сколько маячком для товарищей по несчастью.

куда пойти: туда, где можно незаметно подремать.

Москва

по подписке
Оборотень. Как убить монстра пуговицей
Оборотень. Как убить монстра пуговицей

31 октября, в канун Дня всех Святых, когда сгущаются сумерки, самое время рассказать душераздирающие истории об Оборотнях. Старинный княжеский особняк XVIII века откроет свои двери для тех, кто готов ...

по подписке
Переплетения Индии: Сексуальная Дурга (S Durga) (2017)
Переплетения Индии: Сексуальная Дурга (S Durga) (2017)

В канун Дня всех святых, он же Хэллоуин, здесь решили посмотреть индийский триллер и немного испугаться. Тут обратятся к фильму из новой независимой волны малаяламского кино из штата Керала. Фильм Са...

по подписке
Ночь «Ужасающих»
Ночь «Ужасающих»

Киномарафон культовой франшизы в жанре слэшер и сплаттер «Ужасающий». На большом экране оживут сразу три части истории о жутком клоуне Арте — демоне-трикстере, лишённом человеческой речи, который соч...

Санкт-Петербург

Екатеринбург

...Отложенной жизни

И это всегда второй костюм, который ты носишь в сумке, пока одет во что-то неприметное. Ты точно оденешь его, когда тусовка станет *по-настоящему* той самой.  

характерные детали: большие чемоданы нереализованных планов, десяток часов на обеих руках, которые почему-то всё не показывают «то самое будущее».

уровень ужаса: средний. Экзистенциальный ужас непрожитых приключений всё ещё можно заглушить конфетами и рилсами.

куда пойти: туда, где наконец нужно делать что-то прямо сейчас.

Москва

Санкт-Петербург

...Голодного беса

Тот самый костюм, когда важнее всего — внутренний мир. Не важно, в чём ты, важно, что в твоей тарелке.

характерные детали: свободная одежда, вместительная сумка для контейнеров «с собой» и собственные столовые приборы в кармашке. Озорной и вожделеющий блеск в глазах появляется по мере приближения к ресторану.

уровень ужаса: низкий, но очень, очень, оооооочень раздражающий.

куда пойти: туда, где ты станешь сытым и довольным.

Москва

по подписке
Хэллоуин в Доме Липы
Хэллоуин в Доме Липы

Вечером квартира в сталинской высотке станет немного загадочнее: зажгутся свечи, в комнатах появятся конверты с вопросами, а за общим столом соберутся гости, которые пока не знают друг друга. Что теб...

по подписке
Арт-ужин: «Мистика в искусстве»
Арт-ужин: «Мистика в искусстве»

Мистическое и таинственное волновало художников во все времена. Мир духов, шаманизм, теософия и оккультизм повлияли на работы художников 20 века во всём мире больше, чем принято считать. Знаешь ли ты...

по подписке
Хэллоуин в таверне
Хэллоуин в таверне

Путник, самая мистическая ночь в году совсем близко. Самое время вырезать фонари из тыквы, запасаться сладостями, чтобы откупиться от колдовства, и вспоминать сказки, от которых кровь стынет в жилах....

по подписке
Ночь теней в Madame Roche
Ночь теней в Madame Roche

В особняке Madame Roche в Замоскворечье прошлое никогда не исчезает бесследно: его хранят старые вещи, портреты и истории людей, которые когда-то были частью её жизни — от Гонконга до Явы и Токио. В п...

Санкт-Петербург

Богемный арт-бранч: «Кровососы Империи: от упырей и вурдалаков до денди и романтиков»
Богемный арт-бранч: «Кровососы Империи: от упырей и вурдалаков до денди и романтиков»

Почему интерес к вампиризму не угасает вот уже почти три столетия, хотя образ са...

Goose Goose

3600₽

Богемный арт-бранч: «Светские тусовки: выпуск «Хэллоуин» в Российской Империи»
Богемный арт-бранч: «Светские тусовки: выпуск «Хэллоуин» в Российской Империи»

Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ...

Медведь, Большая Конюшенная улица, 27

3600₽

...Нарядного упыря

Ты ждал этой вечеринки месяц. Ты собрал образ за два. И теперь ты будешь отрываться так, будто завтра не наступит, а танцпол реально горит под ногами.

характерные детали: блестки, которые видно из космоса, яркие цвета в одежде и макияже. Ты легко начистишь табло дискошару за попытку затмить тебя. 

уровень ужаса: низкий для сторонних наблюдателей и запредельный для твоих друзей в других костюмах.

куда пойти: туда, где можно напиться чистым незамутнённым драйвом.

Москва

Санкт-Петербург

Маскарад «Замок Дракулы»
Маскарад «Замок Дракулы»

Идея для Хэллоуина в Петербурге — вечеринка-маскарад в особняке XIX века с крема...

Особняк И. Мясникова

10000₽

Мёртвый Голливуд
Мёртвый Голливуд

В Голливуде никогда не умирают по-настоящему — некоторые истории просто находят ...

Commode

1000₽

Цыганский фестиваль «Джипси»
Цыганский фестиваль «Джипси»

Традиционный цыганский фестиваль от Phagamast — это возможность окунуться в ярку...

Роял Нева, Конюшенная площадь, 2Г

1300₽

Пристанище славянской нечисти
Пристанище славянской нечисти

Этот Хэллоуин ждали весь год, и в этот раз он будет ещё масштабнее. На четыре д...

VNVNC

1200₽

по подписке
Злодейский рейв 2
Злодейский рейв 2

В городе снова собирается подозрительно большое количество злодеев. Причина — смешная костюмированная вечеринка-мем. Экспериментальный «Диджейский-Пульт-Инатор» снова запущен. Внутри — радиоактивные ...

Екатеринбург

Олдскулы: Хэллоуин
Олдскулы: Хэллоуин

Организаторы приготовили лютый кавер-шабаш для любителей лучшей в мире, настояще...

Нирвана

от 600₽

по подписке
Хэллоуин от Unpleasant Scream
Хэллоуин от Unpleasant Scream

Уже четвёртый год подряд Unpleasant Scream устраивает Хэллоуин — такой, каким он был изначально. С тыквами, костюмами и развлечениями, которые леденят душу. Как всегда, на сцене — крутые команды из Ек...

по подписке
Вспомнить всё: бал монстров
Вспомнить всё: бал монстров

Представь, главные хиты клубных нулевых: David Guetta, Eric Prydz, Катя Чехова, Benny Benassi в антураже классического Хеллоуина с иммерсивным шоу, актерами и шикарными нарядами от гостей. Ведьмы, ву...

по подписке
Кошмар на улице Бебеля, часть вторая
Кошмар на улице Бебеля, часть вторая

Вторая часть страшно крутой вечеринки в самой главной комнате ужасов Екатеринбурга — Корчме «Пристанище». Пробирающий до дрожи лайн-ап: — мьюты; —Чары Спали; —б/у японец (Челябинск); —внимание (Реж, ...

...Эмоциональной недоступности

А вот и первый босс нашего бестиария. Нет, он не хочет всерьёз напугать тебя, скорее, сведёт это в шутку. Монстр и жертва? О, зачем клеить на происходящее какие-то ярлыки?

характерные детали: точно есть, но они спрятаны под основной одеждой.

уровень ужаса: запредельный, но вместо того, чтобы бежать, многие будут стараться быть ближе.

куда пойти: в очень принимающее и поддерживающее сообщество, иначе тебе может достаться от грин-флаг-инквизиции.

Москва

Санкт-Петербург

Комиксотерапия: рисуем свои страхи
Комиксотерапия: рисуем свои страхи

В Библиотеке Комиксов пройдет лекция-практикум, посвященная борьбе с внутренними...

Библиотека комиксов

Бесплатно

Вписка: страшный кринж
Вписка: страшный кринж

В этот Хэллоуин красивые вампиры и sexy-ведьмы отдыхают. Разрешают прийти в само...

Танцплощадка, Конюшенная площадь, 2Ж

1700₽

по подписке
Комикстерий: Ужас-клише
Комикстерий: Ужас-клише

Мероприятие для рисующих участников. Приходи, при возможности, в костюме своего комикс-героя или в страшном гриме, ведь на новой встрече участники будут рисовать комиксы с твоими оригинальными персон...

Екатеринбург

...Нереализованного потенциала

Ты точно знаешь: это будет выдающийся страшный костюм, надо только сесть и сделать его. У тебя всё получится, просто не сегодня. Не на этот хэллоуин. 

характерные детали: очень-очень страшный костюм, но только на словах.

уровень ужаса: средний, но у него есть все возможности дорасти до запредельного, так ещё в школе говорили.

куда пойти: туда, где можно просто описать свои идеи и сразу получить всеобщее признание. Или попробовать что-то новое без риска провала.

Москва

по подписке
Антихэллоуин хораоке
Антихэллоуин хораоке

Хэллоуин? А может, лучше Антихэллоуин? Привычное хораоке будет звучать совсем по-другому. Пока вокруг тыквы, вампиры и страшные костюмы, здесь устраивают свой Антихэллоуин — с баяном, живыми музыкан...

по подписке
Хоррор-Чтения
Хоррор-Чтения

При создании этого ивента организаторы вдохновлялись немецким экспрессионизмом и культовым фильмом «Кабинет доктора Калигари». Безумие — важная часть вечера, ведь именно к Хэллоуину они планируют приу...

по подписке
Вечеринка Сильнейших
Вечеринка Сильнейших

Да какой ты сильнейший? Вот 31 октября это и проверят. В этот Хэллоуин вуду-дом превратится в мистический особняк, где соберутся ведьмы, шаманы, ясновидящие, потомственные колдуны и другие непоследни...

по подписке
Хэллоуин: Турнир по шахматам
Хэллоуин: Турнир по шахматам

Страшные шахматы, ууу! 31 октября — самая страшная ночь года, и здесь её проведут за шахматной доской. Свечи, тыквы, призраки за соседним столом и шахматные часы, которые тикают громче обычного. Два...

Санкт-Петербург

по подписке
Иммерсивный мастер-класс «Хэллоуин»
Иммерсивный мастер-класс «Хэллоуин»

Иммерсивный мастер-класс для взрослых в мистическом «Замке на невском» в честь Хэллоуина. Вырезание тыкв: Создай свои собственные жуткие шедевры. Просмотр фильма: Погрузись в атмосферу мистики. Угоще...

Актёрская точка. Квартирник
Актёрская точка. Квартирник

Вторая актёрская тусовка. «Актёрская точка» — время отдыха и проявления себя на...

ГаражСарай

от 600₽

по подписке
Мастер-класс по резке тыкв с безлимитной дегустацией сидра
Мастер-класс по резке тыкв с безлимитной дегустацией сидра

На мастер-классе ты, под бокальчик сидра, создашь хэллоуинскую тыкву своими руками — от первого наброска до готовой композиции. Тебе покажут, как придумать рисунок и перенести его на тыкву, а затем ш...

Шоу шуток и фокусов на английском
Шоу шуток и фокусов на английском

Шоу фокусов на английском языке с хэллоуинским настроением. Даниил Поточкин выс...

Хоуми

800₽

Екатеринбург

...Беспричинной тревожности

Костюм, как хороший саспенс: нагнетает атмосферу, давит на присутствующих и всё-никак не разрядиться скриммером. Это точно хороший костюм? А вдруг ты в нём выглядишь глупо и эти люди будут считать тебя странным? 

характерные детали: мелкие дёрганные движения,  постоянное ноготрясение стоит только присесть.

уровень ужаса: средний, но постоянный.

куда пойти: туда, где на тебе не будет никакой ответственности.

Москва

Санкт-Петербург

Кафе смерти (Death Cafe)
Кафе смерти (Death Cafe)

Костюмы, тыквы и разговоры о смерти — отличный план на Хэллоуин :) Кафе смерти ...

Огурцы

Бесплатно

Застывший во времени. Музыкальный променад по Особняку Брусницыных
Застывший во времени. Музыкальный променад по Особняку Брусницыных

В лучах заката, когда на Петербург опускается ночь, для тебя откроет свои двери ...

Особняк Брусницыных

от 5000₽

Екатеринбург

...Дофаминового вампира

Одновременная жажда комфорта и приключений, постигающая задолбанных тружеников пятидневок. Пожалуйста, дайте мне радости прямо сейчас!

характерные детали: в костюме будет всё, что вызывает мгновенный восторг: футболка с любимым персонажем, звенящие колокольчики, пайетки и значки. Кстати, если ты ему понравишься, то тоже станешь частью образа и будешь обязан ходить рядом.

уровень ужаса: низкий, но выматывающий, если ты стал объектом его интереса.

куда пойти: туда, куда бы ты повёл семилетнего ребёнка.

Москва

по подписке
Фестиваль самобытной керамики (Local Ceramics Fest)
Фестиваль самобытной керамики (Local Ceramics Fest)

Маркет, где творится что-то странное... В программе — два дня керамики, творчества и милой чертовщины. * Будешь тусить в саду с привидениями, жечь свечи и любоваться парящими огнями. * Отправишься на...

по подписке
Гриффоуин
Гриффоуин

Гриффоны, брабансоны и их хозяева: готовьте наряды на страшно милую тусовку года! В программе: — парад-представление костюмов* — страшно-весёлые конкурсы — розыгрыши призов для твоего хвостика — фот...

по подписке
Комутайна
Комутайна

Детективный квест от команды РанДома Культуры и друзей. Козлик Серп, живший в комнате со своей хозяйкой пенсионеркой в простой Московской коммуналке, был найден со вспоротым животом. Тракторина Хари...

по подписке
Поздний Хэллоуин
Поздний Хэллоуин

Будут вырезать, клеить, разрисовывать и создавать собственные маленькие артефакты, смотреть жутковатые мультики и хвастаться костюмами, а в конце дня устроят уютный кинопоказ. 15:00 — Хэллоуинские ко...

Санкт-Петербург

Екатеринбург

...Севшей социальной батарейки

Я оденусь как угодно, лишь бы вы ко мне мне лезли. Да, мне хорошо одному, да я сижу в углу потому что сам захотел.

характерные детали: смесь идеальной маскировки ниндзя и жуткого отталкивающего взгляда серийного маньяка.

уровень ужаса: никакого, это слишком трудозатратно.

куда пойти: туда, где нет необходимости общаться с людьми.

Москва

Вырезаем тыквы
Вырезаем тыквы

Создашь своего Джека-фонаря со свечой внутри, попьёшь пряный чай, поешь сладости...

Лепим-Рисуем

2000₽

по подписке
Теории заговора в искусстве
Теории заговора в искусстве

Как история искусства становится частью самых невероятных теорий заговора? Где заканчиваются исторические факты и начинаются конспирологические интерпретации? На лекции-перформансе вместе с культурол...

Мировые хиты с мистическим оттенком на крыше «Симфония теней»
Мировые хиты с мистическим оттенком на крыше «Симфония теней»

«Симфония теней» — это особенное музыкальное шоу, созданное в атмосфере самого м...

Крыша «Крым», Болотная набережная, 3с1

от 2500₽

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Ну как, в списке есть твой костюм на праздник? Или ты подготовил что-то более оригинальное? Делись в комментариях!

Что есть в статье:

  1. И это костюм...
  2. ...Осеннего недосыпа
  3. ...Отложенной жизни
  4. ...Голодного беса
  5. ...Нарядного упыря
  6. ...Эмоциональной недоступности
  7. ...Нереализованного потенциала
  8. ...Беспричинной тревожности
  9. ...Дофаминового вампира
  10. ...Севшей социальной батарейки

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