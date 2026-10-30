На хэллоуин принято готовить пугающие костюмы. Но есть ли что-то более пугающее, чем повседневность? Армия зомби не страшна, если ездишь на работу в час пик. Ни один кровосос не испугает, когда все соки выпили неудачные отношения. Черти и бесы? Ха! Если ты работал с людьми, они покажутся сладкими котятами.
Смело посмотри в лицо этого хмурого авитоминозного праздника: у тебя уже есть наряд.
И это костюм...
...Осеннего недосыпа
Кто-то скажет «банально», но в этом и суть классики! Она не привязана к моде и найдётся в гардеробе у каждого. Единственное, есть риск, что тебя перепутают с зомби: чтобы этого не произошло, постарайся подремать хоть пол часа перед выходом.
характерные детали: элегантные тёмные круги под глазами и лёгкая небрежность неглаженой одежды. Пятна от кофе в качестве дерзкого цветового акцента.
уровень ужаса: низкий. Костюм служит не столько пугалкой, сколько маячком для товарищей по несчастью.
куда пойти: туда, где можно незаметно подремать.
Москва
31 октября, в канун Дня всех Святых, когда сгущаются сумерки, самое время рассказать душераздирающие истории об Оборотнях. Старинный княжеский особняк XVIII века откроет свои двери для тех, кто готов ...
В канун Дня всех святых, он же Хэллоуин, здесь решили посмотреть индийский триллер и немного испугаться. Тут обратятся к фильму из новой независимой волны малаяламского кино из штата Керала. Фильм Са...
Санкт-Петербург
Традиционно собираются в особняке посмотреть ужасы на большом экране. Готовь готический образ — будет конкурс костюмов. В антрактах — тематический бар, игры и квиз. Расписание: 21:00 двери 21:30 Nos...
Екатеринбург
Эстетика хоррора и природа страха. Почему нас пугают чудовища, тёмные комнаты, незнакомцы и даже вполне обычные люди? И почему страх, переживаемый в безопасном пространстве кинотеатра, способен прино...
...Отложенной жизни
И это всегда второй костюм, который ты носишь в сумке, пока одет во что-то неприметное. Ты точно оденешь его, когда тусовка станет *по-настоящему* той самой.
характерные детали: большие чемоданы нереализованных планов, десяток часов на обеих руках, которые почему-то всё не показывают «то самое будущее».
уровень ужаса: средний. Экзистенциальный ужас непрожитых приключений всё ещё можно заглушить конфетами и рилсами.
куда пойти: туда, где наконец нужно делать что-то прямо сейчас.
Москва
Создашь ужасно очаровательные и уникальные свечи в гипсовых подсвечниках с нуля! На выбор — свечи в форме книги: — «Книга Таинств» из сериала «Зачарованные»; — книга из серии «Гарри Поттер»; — книга...
Санкт-Петербург
Самое время слепить ту самую кружку, идеально подходящую для просмотра хорроров и для запугивания друзей и близких в гостях. Сделаешь кружку-тыкву, ведьмин котелок или чашку с милым привидением именн...
Кошелёк или жизнь? Хэллоуин уже на пороге! Уютный вечер с просмотром любимого кино и созданием керамики. Ты научишься работать с глиной, создашь и распишешь цветными красками своё изделия, а также с...
...Голодного беса
Тот самый костюм, когда важнее всего — внутренний мир. Не важно, в чём ты, важно, что в твоей тарелке.
характерные детали: свободная одежда, вместительная сумка для контейнеров «с собой» и собственные столовые приборы в кармашке. Озорной и вожделеющий блеск в глазах появляется по мере приближения к ресторану.
уровень ужаса: низкий, но очень, очень, оооооочень раздражающий.
куда пойти: туда, где ты станешь сытым и довольным.
Москва
Вечером квартира в сталинской высотке станет немного загадочнее: зажгутся свечи, в комнатах появятся конверты с вопросами, а за общим столом соберутся гости, которые пока не знают друг друга. Что теб...
Мистическое и таинственное волновало художников во все времена. Мир духов, шаманизм, теософия и оккультизм повлияли на работы художников 20 века во всём мире больше, чем принято считать. Знаешь ли ты...
Путник, самая мистическая ночь в году совсем близко. Самое время вырезать фонари из тыквы, запасаться сладостями, чтобы откупиться от колдовства, и вспоминать сказки, от которых кровь стынет в жилах....
Санкт-Петербург
Почему интерес к вампиризму не угасает вот уже почти три столетия, хотя образ са...
3600₽
Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ...
3600₽
...Нарядного упыря
Ты ждал этой вечеринки месяц. Ты собрал образ за два. И теперь ты будешь отрываться так, будто завтра не наступит, а танцпол реально горит под ногами.
характерные детали: блестки, которые видно из космоса, яркие цвета в одежде и макияже. Ты легко начистишь табло дискошару за попытку затмить тебя.
уровень ужаса: низкий для сторонних наблюдателей и запредельный для твоих друзей в других костюмах.
куда пойти: туда, где можно напиться чистым незамутнённым драйвом.
Москва
Вечеринка для тех, кто давно обо всём догадался… Здесь не утверждают, что Земля плоская, птицы — правительственные дроны, Аврил Лавин давно заменили двойником, а миром управляют рептилоиды. Тут прост...
Полночь близко. Свечи зажжены. Хэллоуин настал. В эту ночь «Особняк» станет мес...
Бесплатно
Ночь, где ты не просто зритель, а часть представления. Танцуй под сеты Roza, Grek, Aksinia, Holyypollyy и секретных гостей, загляни к предсказателям, оставь признание в цЫрковой исповедальне и найди ...
Санкт-Петербург
Идея для Хэллоуина в Петербурге — вечеринка-маскарад в особняке XIX века с крема...
10000₽
В Голливуде никогда не умирают по-настоящему — некоторые истории просто находят ...
1000₽
Традиционный цыганский фестиваль от Phagamast — это возможность окунуться в ярку...
1300₽
Этот Хэллоуин ждали весь год, и в этот раз он будет ещё масштабнее. На четыре д...
1200₽
Екатеринбург
Организаторы приготовили лютый кавер-шабаш для любителей лучшей в мире, настояще...
от 600₽
Уже четвёртый год подряд Unpleasant Scream устраивает Хэллоуин — такой, каким он был изначально. С тыквами, костюмами и развлечениями, которые леденят душу. Как всегда, на сцене — крутые команды из Ек...
Представь, главные хиты клубных нулевых: David Guetta, Eric Prydz, Катя Чехова, Benny Benassi в антураже классического Хеллоуина с иммерсивным шоу, актерами и шикарными нарядами от гостей. Ведьмы, ву...
...Эмоциональной недоступности
А вот и первый босс нашего бестиария. Нет, он не хочет всерьёз напугать тебя, скорее, сведёт это в шутку. Монстр и жертва? О, зачем клеить на происходящее какие-то ярлыки?
характерные детали: точно есть, но они спрятаны под основной одеждой.
уровень ужаса: запредельный, но вместо того, чтобы бежать, многие будут стараться быть ближе.
куда пойти: в очень принимающее и поддерживающее сообщество, иначе тебе может достаться от грин-флаг-инквизиции.
Москва
Дружелюбный маскарад для хороших друзей. Акустическая сцена откроет свои двери в 18:00, добрую музыку сыграют: проспект энергетиков бумажная фабрика руина муравьеворот задача трёх тел Диджейска...
Сумеречный бал: вечеринка, которую, как кажется, семейство Калленов могло бы устроить по случаю очередного выпуска Эдварда из школы. На одну ночь «Баунс» превратится в новую резиденцию Калленов: люби...
Санкт-Петербург
В Библиотеке Комиксов пройдет лекция-практикум, посвященная борьбе с внутренними...
Бесплатно
В этот Хэллоуин красивые вампиры и sexy-ведьмы отдыхают. Разрешают прийти в само...
1700₽
Екатеринбург
Легендарный парфюмер Жан-Клод Эллена когда-то сказал: «То, что мы считаем неприя...
1500₽
...Нереализованного потенциала
Ты точно знаешь: это будет выдающийся страшный костюм, надо только сесть и сделать его. У тебя всё получится, просто не сегодня. Не на этот хэллоуин.
характерные детали: очень-очень страшный костюм, но только на словах.
уровень ужаса: средний, но у него есть все возможности дорасти до запредельного, так ещё в школе говорили.
куда пойти: туда, где можно просто описать свои идеи и сразу получить всеобщее признание. Или попробовать что-то новое без риска провала.
Москва
Хэллоуин? А может, лучше Антихэллоуин? Привычное хораоке будет звучать совсем по-другому. Пока вокруг тыквы, вампиры и страшные костюмы, здесь устраивают свой Антихэллоуин — с баяном, живыми музыкан...
При создании этого ивента организаторы вдохновлялись немецким экспрессионизмом и культовым фильмом «Кабинет доктора Калигари». Безумие — важная часть вечера, ведь именно к Хэллоуину они планируют приу...
Да какой ты сильнейший? Вот 31 октября это и проверят. В этот Хэллоуин вуду-дом превратится в мистический особняк, где соберутся ведьмы, шаманы, ясновидящие, потомственные колдуны и другие непоследни...
Санкт-Петербург
Иммерсивный мастер-класс для взрослых в мистическом «Замке на невском» в честь Хэллоуина. Вырезание тыкв: Создай свои собственные жуткие шедевры. Просмотр фильма: Погрузись в атмосферу мистики. Угоще...
Вторая актёрская тусовка. «Актёрская точка» — время отдыха и проявления себя на...
от 600₽
На мастер-классе ты, под бокальчик сидра, создашь хэллоуинскую тыкву своими руками — от первого наброска до готовой композиции. Тебе покажут, как придумать рисунок и перенести его на тыкву, а затем ш...
Шоу фокусов на английском языке с хэллоуинским настроением. Даниил Поточкин выс...
800₽
Екатеринбург
...Беспричинной тревожности
Костюм, как хороший саспенс: нагнетает атмосферу, давит на присутствующих и всё-никак не разрядиться скриммером. Это точно хороший костюм? А вдруг ты в нём выглядишь глупо и эти люди будут считать тебя странным?
характерные детали: мелкие дёрганные движения, постоянное ноготрясение стоит только присесть.
уровень ужаса: средний, но постоянный.
куда пойти: туда, где на тебе не будет никакой ответственности.
Москва
Встреча, знакомства, рассказы о костюмах и вязание. Просмотр киношки при свечах, чтобы можно было продолжить вязать…по крайней мере лицевую гладь. В стоимость входят: • пироги • снек для киношки • д...
Блуждание по отелю в поисках приключений: уютное и тёплое собрание вампиров. Несколько комнат, музыка лейбла и немного неизвестности. Комната №1 — Geju + резиденты Комната №2 — Extra Extra Комната №3...
Санкт-Петербург
Костюмы, тыквы и разговоры о смерти — отличный план на Хэллоуин :) Кафе смерти ...
Бесплатно
В лучах заката, когда на Петербург опускается ночь, для тебя откроет свои двери ...
от 5000₽
Екатеринбург
...Дофаминового вампира
Одновременная жажда комфорта и приключений, постигающая задолбанных тружеников пятидневок. Пожалуйста, дайте мне радости прямо сейчас!
характерные детали: в костюме будет всё, что вызывает мгновенный восторг: футболка с любимым персонажем, звенящие колокольчики, пайетки и значки. Кстати, если ты ему понравишься, то тоже станешь частью образа и будешь обязан ходить рядом.
уровень ужаса: низкий, но выматывающий, если ты стал объектом его интереса.
куда пойти: туда, куда бы ты повёл семилетнего ребёнка.
Москва
Маркет, где творится что-то странное... В программе — два дня керамики, творчества и милой чертовщины. * Будешь тусить в саду с привидениями, жечь свечи и любоваться парящими огнями. * Отправишься на...
Гриффоны, брабансоны и их хозяева: готовьте наряды на страшно милую тусовку года! В программе: — парад-представление костюмов* — страшно-весёлые конкурсы — розыгрыши призов для твоего хвостика — фот...
Детективный квест от команды РанДома Культуры и друзей. Козлик Серп, живший в комнате со своей хозяйкой пенсионеркой в простой Московской коммуналке, был найден со вспоротым животом. Тракторина Хари...
Санкт-Петербург
Арт-вечеринка, где ты совместишь несовместимое: расслабленный отдых с бокалом игристого и творческий процесс. Никаких скучных уроков — только драйв, краски и хэллоуинский вайб! — Рисование без правил...
Скоро всякая инфернальная погань полезет из всех щелей, чтобы доводить простой народ до истерик и воровать человеческие душонки. Но и тут славные морские бродяги смогли всех уделать и прибыли в Гоблин...
Екатеринбург
Нью-Йорк, 90-е. Хэллоуин. Черепашки-ниндзя решили выйти на улицы города — колядовать и собирать конфеты. В конце концов, кто вообще заподозрит, что под масками не праздничные костюмы? Но весёлый веч...
Приходи окунуться в небольшое путешествие в городок Тройка. Ибо именно в нём располагается главный конвент-центр, который был выбран местом проведения Ведьмокона. Что же происходит в этот момент в го...
...Севшей социальной батарейки
Я оденусь как угодно, лишь бы вы ко мне мне лезли. Да, мне хорошо одному, да я сижу в углу потому что сам захотел.
характерные детали: смесь идеальной маскировки ниндзя и жуткого отталкивающего взгляда серийного маньяка.
уровень ужаса: никакого, это слишком трудозатратно.
куда пойти: туда, где нет необходимости общаться с людьми.
Москва
Создашь своего Джека-фонаря со свечой внутри, попьёшь пряный чай, поешь сладости...
2000₽
Как история искусства становится частью самых невероятных теорий заговора? Где заканчиваются исторические факты и начинаются конспирологические интерпретации? На лекции-перформансе вместе с культурол...
«Симфония теней» — это особенное музыкальное шоу, созданное в атмосфере самого м...
от 2500₽
Санкт-Петербург
Тематический кинопоказ в особняк XIX века, приуроченный к Хэллоуину. Просмотр по...
от 3500₽
Екатеринбург
Ну как, в списке есть твой костюм на праздник? Или ты подготовил что-то более оригинальное? Делись в комментариях!