В каком костюме ты встречаешь конец октября, дружок? Это классический костюм осеннего недосыпа или трендовая эмоциональная недоступность? О, может, это броский наряд нереализованного потенциала? Поможем сообразить, куда в этом пойти.

Что будет в статье:

На хэллоуин принято готовить пугающие костюмы. Но есть ли что-то более пугающее, чем повседневность? Армия зомби не страшна, если ездишь на работу в час пик. Ни один кровосос не испугает, когда все соки выпили неудачные отношения. Черти и бесы? Ха! Если ты работал с людьми, они покажутся сладкими котятами.

Смело посмотри в лицо этого хмурого авитоминозного праздника: у тебя уже есть наряд.

И это костюм...

...Осеннего недосыпа

Кто-то скажет «банально», но в этом и суть классики! Она не привязана к моде и найдётся в гардеробе у каждого. Единственное, есть риск, что тебя перепутают с зомби: чтобы этого не произошло, постарайся подремать хоть пол часа перед выходом.

характерные детали: элегантные тёмные круги под глазами и лёгкая небрежность неглаженой одежды. Пятна от кофе в качестве дерзкого цветового акцента.

уровень ужаса: низкий. Костюм служит не столько пугалкой, сколько маячком для товарищей по несчастью.

куда пойти: туда, где можно незаметно подремать.

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

...Отложенной жизни

И это всегда второй костюм, который ты носишь в сумке, пока одет во что-то неприметное. Ты точно оденешь его, когда тусовка станет *по-настоящему* той самой.

характерные детали: большие чемоданы нереализованных планов, десяток часов на обеих руках, которые почему-то всё не показывают «то самое будущее».

уровень ужаса: средний. Экзистенциальный ужас непрожитых приключений всё ещё можно заглушить конфетами и рилсами.

куда пойти: туда, где наконец нужно делать что-то прямо сейчас.

Москва

Санкт-Петербург

...Голодного беса

Тот самый костюм, когда важнее всего — внутренний мир. Не важно, в чём ты, важно, что в твоей тарелке.

характерные детали: свободная одежда, вместительная сумка для контейнеров «с собой» и собственные столовые приборы в кармашке. Озорной и вожделеющий блеск в глазах появляется по мере приближения к ресторану.

уровень ужаса: низкий, но очень, очень, оооооочень раздражающий.

куда пойти: туда, где ты станешь сытым и довольным.

Москва

Санкт-Петербург

...Нарядного упыря

Ты ждал этой вечеринки месяц. Ты собрал образ за два. И теперь ты будешь отрываться так, будто завтра не наступит, а танцпол реально горит под ногами.

характерные детали: блестки, которые видно из космоса, яркие цвета в одежде и макияже. Ты легко начистишь табло дискошару за попытку затмить тебя.

уровень ужаса: низкий для сторонних наблюдателей и запредельный для твоих друзей в других костюмах.

куда пойти: туда, где можно напиться чистым незамутнённым драйвом.

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

...Эмоциональной недоступности

А вот и первый босс нашего бестиария. Нет, он не хочет всерьёз напугать тебя, скорее, сведёт это в шутку. Монстр и жертва? О, зачем клеить на происходящее какие-то ярлыки?

характерные детали: точно есть, но они спрятаны под основной одеждой.

уровень ужаса: запредельный, но вместо того, чтобы бежать, многие будут стараться быть ближе.

куда пойти: в очень принимающее и поддерживающее сообщество, иначе тебе может достаться от грин-флаг-инквизиции.

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

...Нереализованного потенциала

Ты точно знаешь: это будет выдающийся страшный костюм, надо только сесть и сделать его. У тебя всё получится, просто не сегодня. Не на этот хэллоуин.

характерные детали: очень-очень страшный костюм, но только на словах.

уровень ужаса: средний, но у него есть все возможности дорасти до запредельного, так ещё в школе говорили.

куда пойти: туда, где можно просто описать свои идеи и сразу получить всеобщее признание. Или попробовать что-то новое без риска провала.

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

...Беспричинной тревожности

Костюм, как хороший саспенс: нагнетает атмосферу, давит на присутствующих и всё-никак не разрядиться скриммером. Это точно хороший костюм? А вдруг ты в нём выглядишь глупо и эти люди будут считать тебя странным?

характерные детали: мелкие дёрганные движения, постоянное ноготрясение стоит только присесть.

уровень ужаса: средний, но постоянный.

куда пойти: туда, где на тебе не будет никакой ответственности.

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

...Дофаминового вампира

Одновременная жажда комфорта и приключений, постигающая задолбанных тружеников пятидневок. Пожалуйста, дайте мне радости прямо сейчас!

характерные детали: в костюме будет всё, что вызывает мгновенный восторг: футболка с любимым персонажем, звенящие колокольчики, пайетки и значки. Кстати, если ты ему понравишься, то тоже станешь частью образа и будешь обязан ходить рядом.

уровень ужаса: низкий, но выматывающий, если ты стал объектом его интереса.

куда пойти: туда, куда бы ты повёл семилетнего ребёнка.

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

...Севшей социальной батарейки

Я оденусь как угодно, лишь бы вы ко мне мне лезли. Да, мне хорошо одному, да я сижу в углу потому что сам захотел.

характерные детали: смесь идеальной маскировки ниндзя и жуткого отталкивающего взгляда серийного маньяка.

уровень ужаса: никакого, это слишком трудозатратно.

куда пойти: туда, где нет необходимости общаться с людьми.

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Ну как, в списке есть твой костюм на праздник? Или ты подготовил что-то более оригинальное? Делись в комментариях!