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Теории заговора в искусстве

Клава
улица Петровка, 20/1

Начало:

Завершение:

5900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Как история искусства становится частью самых невероятных теорий заговора? Где заканчиваются исторические факты и начинаются конспирологические интерпретации? На лекции-перформансе вместе с культурологом Артёмом Гозбенко ты будешь разбираться в этих вопросах и не только… Но в канун Дня всех святых одной лекцией не обойдётся! Тебя ждут мистическая атмосфера, фотосессия, приветственные напитки и закуски, особые сюрпризы и, конечно, новые знакомства. А чтобы вечер стал по-настоящему загадочным, действует дресс-код: маски, драматичные силуэты и образы, достойные полуночного бала!

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