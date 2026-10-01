Как история искусства становится частью самых невероятных теорий заговора? Где заканчиваются исторические факты и начинаются конспирологические интерпретации? На лекции-перформансе вместе с культурологом Артёмом Гозбенко ты будешь разбираться в этих вопросах и не только… Но в канун Дня всех святых одной лекцией не обойдётся! Тебя ждут мистическая атмосфера, фотосессия, приветственные напитки и закуски, особые сюрпризы и, конечно, новые знакомства. А чтобы вечер стал по-настоящему загадочным, действует дресс-код: маски, драматичные силуэты и образы, достойные полуночного бала!