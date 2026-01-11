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Хэллоуин: Турнир по шахматам

Дом Собраний Кай-Кан, Рождественский бульвар, 20с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Игры

Про событие

Страшные шахматы, ууу! 31 октября — самая страшная ночь года, и здесь её проведут за шахматной доской. Свечи, тыквы, призраки за соседним столом и шахматные часы, которые тикают громче обычного. Два турнира: профики и начинашки — никто не вылетает, кроме тех, кто испугается. А ещё конкурс костюмов и тусовка до трёх утра. Костюм не обязателен, но призрак из простыни собирается за пять минут ;) Вход свободный. 5 туров / контроль 5+3

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