White Star & Community (Белая звезда и Комьюнити) – сообщество, где можно найти друзей по интересам и отлично провести время в хорошей компании. Твоя роль решает всё. Готов сыграть? Ищешь идеальный способ провести вечер? Предлагают присоединиться не к обычной Мафии: эстетичные ролевые карты ручной работы, плотные маски (прикладываются — не портят макияж), атмосферная локация, и конечно же заряженные игроки разного уровня подготовки — всё это делают игры незабываемыми и идеальными для завершения трудовой недели и врывания в выходные с обеих ног. В этом сезоне в игре: Доктор — спасает одного игрока каждую ночь Путана — персональный Вип-доктор (может выбирать одного и того же игрока несколько ночей подряд) Шериф — проверяет одного игрока каждой ночью, пытаясь найти мафию Мафия — убивает мирных жителей ночью Дон мафии — глава мафии, решает, кого убить, и вычислить активные роли Мирные жители — без особых способностей, но их мнение на дневном голосовании решает исход Маньяк — играет против всех, только за себя! Убивает каждого, кто встанет на пути. Преимущества: Премиальные паровые коктейли, вкусные напитки, качественная кухня в заведении; Дружная заряженная компания, которая рада новым лицам; Антуражный инвентарь и профессиональный ведущий; Карты клиента (персональный прогресс), скидочная программа для компаний друзей. Запись в ТГ