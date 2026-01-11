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Чиллрейв

Отель «Марко Поло», Спиридоньевский переулок, 9с1

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Завершение:

от 3500₽ до 10000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Блуждание по отелю в поисках приключений: уютное и тёплое собрание вампиров. Несколько комнат, музыка лейбла и немного неизвестности. Комната №1 — Geju + резиденты Комната №2 — Extra Extra Комната №3 — Izhevski + резиденты Можно будет исследовать весь первый этаж, включая секретную комнату

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