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Вечеринки
Про событие
Блуждание по отелю в поисках приключений: уютное и тёплое собрание вампиров. Несколько комнат, музыка лейбла и немного неизвестности. Комната №1 — Geju + резиденты Комната №2 — Extra Extra Комната №3 — Izhevski + резиденты Можно будет исследовать весь первый этаж, включая секретную комнату
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