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Шрек Викенд 2026
Самокатная улица, 4с11
Начало:
Завершение:
от 2300₽ до 5000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Два дня, один сказочный мир: Шрек-нефор, Пряня-нормис, Фиона-альтушка, кто из героев в какой команде — выбирай и готовь костюм. 30.10 Voskresenskii Baby Cute Daily Slime Skipass DJ Ekler Nest 31.10 Виа Мужчины Secret Zombie Biicla Лауд Hofmannita Badgrub Errortica Mashkov Dee Респект Агентство Adette Даты: 30 и 31 октября. Начало каждого дня — 21:00
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