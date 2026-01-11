Два дня, один сказочный мир: Шрек-нефор, Пряня-нормис, Фиона-альтушка, кто из героев в какой команде — выбирай и готовь костюм. 30.10 Voskresenskii Baby Cute Daily Slime Skipass DJ Ekler Nest 31.10 Виа Мужчины Secret Zombie Biicla Лауд Hofmannita Badgrub Errortica Mashkov Dee Респект Агентство Adette Даты: 30 и 31 октября. Начало каждого дня — 21:00