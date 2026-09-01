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Фэшн Хэллоуин

Unique Pleasure, Ярцевская улица, 19

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Завершение:

от 3500₽ до 7000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Когда прогремят недели моды в «большой четвёрке» — Нью-Йорк, Лондон, Милан, Париж и даже Московские софиты погаснут над подиумами столицы. В Москве состоится не просто большая вечеринка, это — Фэшн Хэллоуин. Для тех, кто хочет выделиться и сиять. Никаких мертвецов, а только стильные и красивые люди на самом заметном модном событии осени. Сегодня это одно из самых обсуждаемых событий в мире поп-культуры. Звёзды шоу-бизнеса, блогеры, дизайнеры, все пройдут по красной дорожке вместе с тобой, чтобы увидеть самый красивый показ сезона. На вечеринке тебя ждут: Красная дорожка и фотографы, показ модного дизайнера, игристые коктейли, зажигательные танцы под любимые треки нулевых и перфомансы. Дресс-код — Мода - Это Искусство | Fashion Is Art (надень, то что давно хотел/хотела выгулять) Предлагают гостям поразмышлять о моде как об искусстве и поэкспериментировать с максимально театральными и художественными образами.

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