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Бал нечисти

Орбита
Яузская улица, 1/15с1

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Полночь близко. Свечи зажжены. Хэллоуин настал. В эту ночь «Особняк» станет местом встречи потустороннего мира с московской ночью. Тени оживут, маски скроют лица, а музыка проведёт гостей через тёмные коридоры до самого рассвета. Здесь не спрашивают, кем ты был при жизни. Здесь важно лишь то, кем ты станешь после полуночи. Бал начинается с наступлением темноты. Явка нечисти обязательна. NJOYDJ JESSICA REBBIT SHAUL LMOON Likki Fly TuWin MAVIGO CHEPRAS Manu YA’NOT MASHENKA 4-EVER KOLOGERRO Galagramma AQVILA D.O. S.MELEKHX UNITY FLOW DENIS SMILE Zedjue MARS BLUD AZEUS ZAGORODNYUK Bulgakoff

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