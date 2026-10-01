Полночь близко. Свечи зажжены. Хэллоуин настал. В эту ночь «Особняк» станет местом встречи потустороннего мира с московской ночью. Тени оживут, маски скроют лица, а музыка проведёт гостей через тёмные коридоры до самого рассвета. Здесь не спрашивают, кем ты был при жизни. Здесь важно лишь то, кем ты станешь после полуночи. Бал начинается с наступлением темноты. Явка нечисти обязательна. NJOYDJ JESSICA REBBIT SHAUL LMOON Likki Fly TuWin MAVIGO CHEPRAS Manu YA’NOT MASHENKA 4-EVER KOLOGERRO Galagramma AQVILA D.O. S.MELEKHX UNITY FLOW DENIS SMILE Zedjue MARS BLUD AZEUS ZAGORODNYUK Bulgakoff