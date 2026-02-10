ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Хэллоуин x Сумерки

Урбан
Большая Новодмитровская улица, 36с24

Начало:

Завершение:

от 899₽ до 999₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В самую мрачную ночь в году отмечают Хэллоуин масштабной тусовкой в сеттинге «Сумерек» с страшно ностальгическим плейлистом из треков 2000х и 2к17, под которые росли, влюблялись, ходили на первые вписки и танцевали до утра. Этой ночью клуб «Урбан» превратится в туманный Форкс: холодный лес, лунный свет, красные яблоки, свечи и древние пыльные книги о вампирах. Все, кто любит романтизировать осень под вайбовые треки из трилогии и хочет снова хотя бы на одну ночь оказаться в прошлом, но уже в большом Хэллоуин-формате — эта ночь для тебя. Музыкальная программа объединит две любимые эпохи: 2000-е × 2к17! Со сцены будут играть главные хиты t.A.T.u., Muse, Linkin Park, Руки Вверх!, МакSим, Дискотека Авария, Банд’Эрос, ВИА Гра, Звери, ЛСП, Скриптонит, Pharaoh, Пошлая Молли, Хлеб и других артистов. Больше 100 любимых треков, которые знали наизусть тогда и всё ещё знаем сейчас.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Вечеринка «Мстители: Финал – Расширенная версия»
Вечеринка «Мстители: Финал – Расширенная версия»

от 4500₽

Открытие клуба Берёзка
Открытие клуба Берёзка

от 1200₽

Белая вечеринка на крыше
Белая вечеринка на крыше

от 1500₽

Хатха-йога под живой диджей-сет
Хатха-йога под живой диджей-сет

от 2500₽

Йога под рэп
Йога под рэп

2500₽

Вечеринка в особняке
Вечеринка в особняке

1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста