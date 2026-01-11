Традиционно собираются в особняке посмотреть ужасы на большом экране. Готовь готический образ — будет конкурс костюмов. В антрактах — тематический бар, игры и квиз. Расписание: 21:00 двери 21:30 Nosferatu (Носферату; 2024) 00:00 Frankenstein (Франкенштейн; 2025) 03:00 The Ugly Stepsister (Гадкая сестра; 2025) По всем вопросам @toipua *в пространстве необходимо снять обувь.