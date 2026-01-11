Кино-ночь готических фильмов ужасов
Рузовская улица, 21
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Традиционно собираются в особняке посмотреть ужасы на большом экране. Готовь готический образ — будет конкурс костюмов. В антрактах — тематический бар, игры и квиз. Расписание: 21:00 двери 21:30 Nosferatu (Носферату; 2024) 00:00 Frankenstein (Франкенштейн; 2025) 03:00 The Ugly Stepsister (Гадкая сестра; 2025) По всем вопросам @toipua *в пространстве необходимо снять обувь.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи