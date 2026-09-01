Психологическое и юмористическое шоу. Ведущие — комики и психологии по образованию, готовы обсудить твои проблемы, посмеяться вместе с тобой и дать дельный психологический разбор твоей ситуации. — Анна Купер — комик и психоаналитик (метод классический и динамический анализ) — Павел Васильев — стендап комик, резидент Standup Federation, участник и победитель множества проектов (ВК, Гонг, Манимайк), ведущий, автор проектов — Александр Смирнов — стендап комик, резидент Standup Federation, ведущий, участник проектов, автор проектов. Приноси свои истории, здесь будут разбираться:)