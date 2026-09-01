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Шоу Поболтаймс

Husky Bar
4-я Красноармейская, 12

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Психологическое и юмористическое шоу. Ведущие — комики и психологии по образованию, готовы обсудить твои проблемы, посмеяться вместе с тобой и дать дельный психологический разбор твоей ситуации. — Анна Купер — комик и психоаналитик (метод классический и динамический анализ) — Павел Васильев — стендап комик, резидент Standup Federation, участник и победитель множества проектов (ВК, Гонг, Манимайк), ведущий, автор проектов — Александр Смирнов — стендап комик, резидент Standup Federation, ведущий, участник проектов, автор проектов. Приноси свои истории, здесь будут разбираться:)

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