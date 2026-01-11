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Дружелюбный маскарад для хороших друзей. Акустическая сцена откроет свои двери в 18:00, добрую музыку сыграют: проспект энергетиков бумажная фабрика руина муравьеворот задача трёх тел Диджейская сцена добавит веселья с 23:00: supersonic fuckspiders ^ kliukvatam alldogsgotoheav3n пугало диджей страшный скелет С собой возьми паспорт Вход бесплатный
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