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Чайный концерт

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Авторский иммерсивный вечер Артёма Немова на стыке театра, живой музыки, диалога со зрителем и чайной церемонии. Ты отправишься в путешествие, где каждый сможет услышать собственные вопросы и, возможно, найти новые ответы. Arseniy Trofim — пианист, создающий музыкальные пространства на грани чувств и тишины Iskandeor — виолончелист, раскрывающий глубину человеческих переживаний через звучание струн Al’ba Shamanika — голос медитации и проводник состояний Nell — чайный мастер, превращающий чайную церемонию в практику присутствия и осознанности Иногда, чтобы найти свой путь, нужно остановиться и услышать себя. Начало — 20:00

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