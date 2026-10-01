Авторский иммерсивный вечер Артёма Немова на стыке театра, живой музыки, диалога со зрителем и чайной церемонии. Ты отправишься в путешествие, где каждый сможет услышать собственные вопросы и, возможно, найти новые ответы. Arseniy Trofim — пианист, создающий музыкальные пространства на грани чувств и тишины Iskandeor — виолончелист, раскрывающий глубину человеческих переживаний через звучание струн Al’ba Shamanika — голос медитации и проводник состояний Nell — чайный мастер, превращающий чайную церемонию в практику присутствия и осознанности Иногда, чтобы найти свой путь, нужно остановиться и услышать себя. Начало — 20:00