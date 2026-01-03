Звуки Манхэттена, легендарный Бродвей — здесь и сейчас. Перенесут тебя в знаменитый Центральный Парк, где находится большая и яркая ёлка. Здесь все эпохи и стили Американской музыки встретятся в этом волшебном месте. Этим вечером тебя ждут живые аранжировки лучших рождественских и популярных хитов Frank Sinatra, John Legend, R Kelly, Gregory Porter и других в исполнении невероятно талантливого Арсена Мукенди. Арсен Мукенди — яркий афроамериканский вокалист, звезда многих вокальных шоу. Арсен родился в Конго, но с 2011 года живет в России. В 2015 году певец стал участником шоу «Х-фактор. Главная сцена», интернет-аудитория выбрала Арсена победителем проекта. Крыша полностью утеплена от любой непогоды и холода (Комфортная температура +24 градуса). Внутри тебя ждёт панорамный вид на центр Москвы, кухня и бар.