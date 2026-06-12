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Всех любителей рок угара, кутежа и веселья ждут на ночь рок музыки в клубе «16 тонн». Экспрессия и мощь, гитарные запилы и невероятные партии ударных рождают музыку рок, музыку с особым смыслом. Вспомнишь, споёшь и послушаешь отборные хиты зарубежных и российских исполнителей от Linkin Park до Земфиры. Тебя ждёт сногсшибательная энергия, киловаты звука и целая ночь драйва.
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Комментарии
Ronda13 мая 2025, 16:22
Ищу компанию на это мероприятие:)
Дмитрий Goth7 августа 2025, 17:18
Ronda, пиши где и во сколько пересечёмся, можно и заранее ;)
Лана02 марта, 00:44
Ronda, у тебя профиль закрыт, напиши мне в лс
Ищу компанию на эту вечеринку, у меня др в этот день, хочу повеселиться. Пишите в лс)