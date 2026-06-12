Всех любителей рок угара, кутежа и веселья ждут на ночь рок музыки в клубе «16 тонн». Экспрессия и мощь, гитарные запилы и невероятные партии ударных рождают музыку рок, музыку с особым смыслом. Вспомнишь, споёшь и послушаешь отборные хиты зарубежных и российских исполнителей от Linkin Park до Земфиры. Тебя ждёт сногсшибательная энергия, киловаты звука и целая ночь драйва.