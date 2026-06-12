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Ночь Рока

16 Тонн
ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1400₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Всех любителей рок угара, кутежа и веселья ждут на ночь рок музыки в клубе «16 тонн». Экспрессия и мощь, гитарные запилы и невероятные партии ударных рождают музыку рок, музыку с особым смыслом. Вспомнишь, споёшь и послушаешь отборные хиты зарубежных и российских исполнителей от Linkin Park до Земфиры. Тебя ждёт сногсшибательная энергия, киловаты звука и целая ночь драйва.

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Комментарии

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Лана
02 марта, 00:43

Ищу компанию на эту вечеринку, у меня др в этот день, хочу повеселиться. Пишите в лс)

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Ronda
13 мая 2025, 16:22

Ищу компанию на это мероприятие:)

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Дмитрий Goth
7 августа 2025, 17:18

Ronda, пиши где и во сколько пересечёмся, можно и заранее ;)

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Лана
02 марта, 00:44

Ronda, у тебя профиль закрыт, напиши мне в лс

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