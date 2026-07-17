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Хиты Майкла Джексона на Крыше

Taganka Roof, Большой Дровяной переулок, 6

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от 2500₽ до 6000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Супер зрелищное шоу по мотивам легендарных произведений Короля поп-музыки Майкла Джексона от Арсена Мукенди. Программа будет интересна не только поклонникам Майкла Джексона, но и всем любителям пoп-музыки, рок-н-ролла, фанка, диско. Всеми узнаваемые хиты, легендарная чёрная шляпа, лунная дорожка, а также невероятные танцы ждут тебя этим вечером. Кто выступает: Арсен Мукенди — яркий афроамериканский вокалист, звезда шоу «Голос», «Х-фактор. Главная Сцена». Арсен родился в Конго, но уже с 2011 года живет в России. В 2015 году певец стал участником шоу «Х-фактор. Главная сцена». На отборочном туре Арсен Мукенди спел вместе с Григорием Лепсом, а в свою команду талантливого африканца взял Максим Фадеев. Интернет-аудитория выбрала Арсена Мукенди победителем проекта «Главная сцена».

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