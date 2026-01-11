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Пока город спит

ЦДМ, Театральный проезд, 5, стр. 1, этаж 1

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Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Ночной пилатес от 128bpm под живую музыку в историческом ЦДМ после закрытия. Только для девушек. 31 октября тебя приглашают оказаться по ту сторону привычной реальности — на особенную ночную практику пилатеса и музыкальной релаксации в атмосфере ожившей сказки. Только девушки, сотни мерцающих свечей, приглушённый красный свет и живая музыка скрипки и виолончели. На одну ночь исторический атриум ЦДМ превратиться в пространство, вдохновлённое эстетикой готических сказок, старинных замков и фантазийных миров. В программе вечера: Пилатес под живую скрипку и виолончель. Начнёшь с мягкой практики, плавных движений, работы над мобильностью и вниманием к телу. Никаких интенсивных нагрузок — только движение в собственном ритме под атмосферные композиции и знакомые мелодии из сказочных фильмов. Музыкальная релаксация. Завершишь практику лёжа на коврике, в окружении мерцающих свечей и тонких осенних ароматов. Глубокое звучание виолончели и нежные переливы скрипки помогут замедлиться, отпустить мысли и полностью погрузиться в музыку. Дресс-код: героини сказок. Чёрное, бордовое, кружево, бархат, необычный макияж и аксессуары в эстетике готических сказок — приветствуются любые выразительные детали. Главное — выбирай образ, в котором удобно двигаться. Даже тёмная спортивная форма с необычными аксессуарами отлично подойдёт.

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