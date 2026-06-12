При создании этого ивента организаторы вдохновлялись немецким экспрессионизмом и культовым фильмом «Кабинет доктора Калигари». Безумие — важная часть вечера, ведь именно к Хэллоуину они планируют приурочить выход нового выпуска зина «Нейроразнообразие». что тебя ждёт? — Хоррор-чтения — лучшая часть вечера. Главное требование к тексту — чтобы он был либо очень пугающий, либо очень странный, и после каждого выступления, как и год назад, участники будут экологично обсуждать услышанное. Показ немого кино — так вышло, что звук для немого кино, мягко скажем, не принципиален, и чтобы увидеть всю красоту грима, декораций и лиц актеров, нужно просто запустить видео с проектора. Гадания — и далеко не только на Таро. Будешь искать ответы на вопросы, в том числе, на страницах книг и создавать коллажи, вырезая лучшие цитаты из книг. Конкурс образов — после чтений все желающие смогут представить своих персонажей и пройти небольшое испытание на попадание в образ. Лотерея — каждый желающий сможет оставить свой номерок и испытать удачу: среди участников разыграют один из предложенных айтемов с маркета. А ещё можно будет получить персональную скидку на покупки. DIY- и книжные маркеты — как всегда, привезут интересные штуки от независимых авторов и мастеров, а также книги и журналы. Грим — для тех, кто не успел подготовить костюм заранее, но не хочет оказаться единственным лохом без образа. Регистрация в тг через бота. В боте можно выбрать: Чтец — подать поэтический или прозаический текст на опен-колл (до 5 000 знаков и 5 минут выступления). Прошедшие отбор обязуются приехать к 17:30, за час до начала. Зритель — просто зарегистрироваться и прийти наслаждаться вечером.