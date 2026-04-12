BadGrub
Самокатная улица, 4с11
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Завершение:
от 2000₽ до 4000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
BadGrub из Ростова, поэтому тихо здесь не будет. За два года ребята прошли путь от пивного бара на Дону до солд-аута в Москве и тура по Индонезии. По дороге набрали десятки тысяч подписчиков и строчки в российских и европейских чартах. Теперь Кира и Сеня празднуют день рождения сразу в двух столицах: 27 ноября — в Петербурге и 4 декабря — в Москве. Гостей встречают по-южному, с размахом и до утра.
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