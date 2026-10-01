Хэллоуин? А может, лучше Антихэллоуин? Привычное хораоке будет звучать совсем по-другому. Пока вокруг тыквы, вампиры и страшные костюмы, здесь устраивают свой Антихэллоуин — с баяном, живыми музыкантами и песнями, которые хочется петь всем залом. Что такое Хораоке? Представь: сотни совершенно разных людей собираются в одном месте и вместе поют любимые песни под живую музыку. Здесь нет привычного разделения на артистов и зрителей — каждый становится частью огромного хора. Правила просты: Здесь нет зрителей — каждый становится участником. Уметь петь не обязательно. Можно подпевать, танцевать, кричать любимые строчки и просто кайфовать вместе со всеми. Хораоке будет особенным. Тут добавят в привычные хиты баян и элементы современного русского народного звучания. Знакомые песни зазвучат неожиданно: где-то мощнее, где-то веселее, а где-то так, будто современный хит внезапно встретился с настоящим народным гулянием. Споёшь 30+ популярных хитов. Песни, которые ты точно слышал и наверняка хотя бы раз пел в машине, душе, караоке или на кухне с друзьями. Часть композиций традиционно исполнят а капелла, чтобы услышать, как звучат сотни голосов без музыки. Всё происходит под живой звук. На сцене — ведущий, вокалисты и профессиональные музыканты. А главный исполнитель вечера — огромный хор из всех гостей. Начнут ещё до первой песни. С 19:00 собираются гости, знакомятся и играют в большую музыкальную викторину. Проверишь, насколько хорошо ты знаешь песни, артистов и музыку. А ровно в 20:00 начинается хораоке. 19:00 — сбор гостей и музыкальная викторина 20:00 — начало хораоке Вход свободный по регистрации.