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Ночь теней в Madame Roche

Madame Roche
Кожевническая улица, 16с4

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от 0₽ до 5000₽
Возраст 21+
Вечеринки
Еда

Про событие

В особняке Madame Roche в Замоскворечье прошлое никогда не исчезает бесследно: его хранят старые вещи, портреты и истории людей, которые когда-то были частью её жизни — от Гонконга до Явы и Токио. В последнюю ночь октября эти тени станут ближе обычного. За поздним ужином можно будет познакомиться с обновлениями меню Madame: рецептами со всего мира с акцентом на огонь и фирменным азиатским почерком. Одну специальную позицию этой ночи команда оставит в тайне до начала вечера. В течение вечера среди гостей будут появляться давние знакомые хозяйки: мистер Пинки, увлеченный театром и музыкой, Фан Инь с карточным предсказанием на вечер и Такахаси, для которого разговор об экспериментах в Лаборатории никогда не заканчивается. Каждый проведет гостей своим маршрутом, поделится историей знакомства с самой Roche, откроет свою часть дома. И кто знает, возможно, задержится здесь ещё не на одну ночь. С 22:30 вечер постепенно переместится на второй этаж, где находятся Кабаре Мутант и Лаборатория. DJ-программу откроет A.R.A. (22:30–00:30), затем за пульт встанет Aza Sirelis (00:30–02:00). Ночь будут сопровождать коктейли по рецептам, восстановленным из случайно найденных записей Madame: переосмысленная классика, которую в Лаборатории превращают в отдельный маленький спектакль. Дресс-код:: чёрный и красный, шёлк, веера и маски. Бронирование столов по телефону. *Столы на первом этаже бронируются с 22:00. Депозит — 5 000р на человека, действует на заказы по меню на первом этаже до 23:30. Музыкальная программа продолжает вечер для гостей ужина.

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