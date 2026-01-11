Этот Хэллоуин ждали весь год, и в этот раз он будет ещё масштабнее. На четыре дня VNVNC превратится в пристанище славянской нечисти: утопленники поднимутся из тёмных вод, кикиморы выйдут из болот, а гадания раскроют то, что лучше было оставить неизвестным. Впереди вечеринка, где оживут самые жуткие славянские поверья: 3 сцены с разной музыкой, 6 баров, главные DJ и MC города, тематический декор и активности, велком-дринк каждому гостю и много сюрпризов от команды VNVNC. С собой возьми бери паспорт / военный билет / права. Билет / бронь = вход без очереди