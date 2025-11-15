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Piter Reggae Festival

Жабль (The Place)
ул. Маршала Говорова, 47

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от 1500₽ до 3400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Знаковые артисты Москвы и Петербурга, качественный звук, атмосфера добра и позитива, и море положительных эмоций всё это объединится в одной точке времени и пространства. Этот регги-фестиваль ты запомнишь надолго! Будет всё: раггамаффин, рутс-регги, живой даб, оригинальный ямайский ска, олдовый питерский саунд, современный раб-а-даб, отечественный джангл и дэнсхолл — организаторы постарались собрать самую разнообразную музыку, чтобы ты мог получить максимум впечатлений за один вечер и за одну ночь.

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