Ravers Con — масштабный фестиваль электронной музыки в Санкт-Петербурге. От создателей нашумевшего Prodigy Con. Клуб превратится в эпицентр рейв-культуры! 9 часов музыки, 2 танцпола, 20 артистов и атмосфера настоящего рейва. Хедлайнер — Leeroy Thornhill, легендарный сооснователь оригинального состава The Prodigy, музыкант, стоявший у истоков группы и определивший звучание целой эпохи электронной музыки. Специальный гость — Lady Waks, одна из главных звёзд мировой брейкбит-сцены. В программе — мощный микс брейкбита, драм-н-бейса, рейва и других направлений электронной музыки. Три танцпола, впечатляющий звук, световое шоу и любимые треки нескольких поколений рейверов. Отдельная гордость фестиваля — Tribute Arena. Специальный танцпол с музыкальными посвящениями легендам электронной сцены: The Prodigy, The Chemical Brothers, Fatboy Slim, Moby, Scooter, Pendulum, Skrillex и другим. Ravers Con — больше, чем вечеринка. Это встреча нескольких поколений рейверов, объединённых любовью к электронной музыке, свободе и танцполу.