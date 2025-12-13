Группа, ставшая легендой при жизни отправляется в тур со своими лучшими песнями. За что любят концерты «Гудтаймс»? За бешеную энергетику, безостановочные танцы и потрясающие эмоции. В программе: яркое шоу, любимые песни, зажигательные танцы и сотни сожжённых калорий.