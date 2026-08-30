Под 25-метровым куполом, в полном зале темноты, сольются звуки двух древнейших инструментов. Армянский дудук — тёплый, пронзительный, с дыханием гор. Орган — могучий, обволакивающий, как дыхание соборов. Печаль высот Арарата и пронзительная глубина Вселенной. В абсолютной темноте зала будет звучать музыка вечности. Музыка, которую слышит сердце. Только представь себе метеоритный дождь и композиции Ханса Циммера, трогающие до мурашек. «Аве Мария» под сияющими далекими звёздами и мелодию Джона Уильямса из «Списка Шиндлера». «Молитва» из Готической сюиты Боэльмана и отзвуки старинных залов европейских церквей. Концерт, который дарит эмоции. Синергия древнейших инструментов и путешествие, которое невозможно забыть.