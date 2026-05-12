НимФест
Лиговский пр., 50 корпус 3
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от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
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Про событие
Сказки бывают добрыми и страшными, поучительными и безудержно весёлыми — прямо как альтернативная музыка. Сказочный фестиваль альтернативной музыки НимФест стирает границы однотипных жанров. На одной сцене встретятся команды самых разных направлений и каждое выступление станет отдельной главой в нашей общей книге музыкальных историй. Создают тёплый, ламповый вечер без барьеров между сценой и залом, где так легко открывать для себя свежие имена и находить близких по духу людей.
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