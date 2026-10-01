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Хэллоуин в Доме Липы

Дом Липы, Садовая-Спасская улица, 21/1

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Вечером квартира в сталинской высотке станет немного загадочнее: зажгутся свечи, в комнатах появятся конверты с вопросами, а за общим столом соберутся гости, которые пока не знают друг друга. Что тебя ждёт: — Знакомства с долей тайны. Будут переходить из комнаты в комнату небольшими компаниями и открывать конверты с неожиданными вопросами. Какие истории расскажут тебе собеседники — узнаешь уже на месте. — Ужин при свечах. Шеф приготовит большое согревающее горячее блюдо в центр стола. Будут делиться едой, чокаться бокалами и продолжать разговоры. В финале — персональный десерт для каждого. — Подвес на память. Соберёшь украшение из крупных бусин — на сумку или ключи. Ты сам выберешь цвета и сочетания, а готовый подвес заберёшь с собой. — Кино, пледы и фотографии. На фоне — фильм под настроение Хэллоуина, вокруг — свет свечей и уют старой квартиры. Фотограф сохранит красивые моменты этого вечера. Можно добавить к наряду загадочную деталь — пусть у каждого в этот вечер будет свой маленький секрет. Всего 12 мест. Продолжительность до 22:00

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