Осенние украшения из полимерной глины
Федеративный проспект, 46к1
Начало:
Завершение:
1800₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты сможешь слепить кольца, серьги и броши с осенними мотивами (желуди, веточки, листочки, ягоды) — эксклюзивные аксессуары, которых не будет больше ни у кого! Вопросы и запись — по телефону.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи