Возможности поющих чаш многогранны. Чаши обладают целительным звучанием, которое помогает расслабиться и отключиться от мыслей. На мастер-классе ты сможешь: — Научиться извлекать разные звуки из чаш. Одна чаша даёт целую палитру звучания — чистый удар, тянущийся «поющий» звук по краю, нарастающую волну вибрации. Ты научишься управлять этим звуком, а не просто «стучать». — Узнать об особенностях звучания поющих чаш. У звука чаши есть характер: обертоны, мягкие «биения», вибрация, которую не только слышно, но и чувствуешь телом. Ты поймёшь, почему одна чаша обволакивает, а другая звенит, и как подобрать звучание под себя — для расслабления, концентрации или сна. — Понять, чем отличаются разные чаши. На вид чаши похожи, но звучат по-разному: размер, сплав, толщина стенок и ковка меняют тембр и глубину. Ты услышишь эту разницу вживую и научишься выбирать чашу под свой запрос — чтобы не ошибиться при выборе своей. О ведущем — Константине Воронкове: Константин начал практиковать йогу в 2016 году, а в 2018-м — преподавать. В «ЙогаПлатформе» он ведёт занятия по хатха-йоге, йога-нидре и поющим чашам (звуковибрационная терапия). Как проходит мастер-класс: Занятие начинается с медитации, которая погружает в расслабленное состояние. Затем ты выбираешь чашу и осваиваешь техники звукоизвлечения. Чаша — тонкий инструмент: звуки, которые у тебя получатся, зависят от твоего внутреннего состояния, расслабления и плавности. Всем участникам будут предоставлены чаши студии. Если у тебя уже есть своя — возьми её на мастер-класс, чтобы лучше понять свойства именно твоей чаши.