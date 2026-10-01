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Психологическая гостиная «Давай дружить?»

Культурное пространство Фонда «Дети Марии», Тверская улица, 15

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+

Про событие

Психологическая гостиная — это камерная встреча, на которой не нужно сидеть с блокнотом и делать серьёзный вид. Здесь разговаривают, разбирают психологические феномены на понятных примерах, обсуждают знакомые жизненные ситуации, смеются над собой и смотрят на привычные вещи совершенно иначе. Это не терапевтическая группа и не лекция в классическом смысле. Это время живого разговора, с пользой, юмором и ощущением, что ты пришёл не «учиться правильной жизни», а хорошо провести время и узнать о себе что-то новое. На встрече можно и нужно задавать анонимные вопросы, ответы на которые тебя интересуют. О чём будешь говорить? Дружба в детстве случалась сама собой: достаточно было сесть рядом на перемене и спросить «Давай дружить?». Во взрослом возрасте всё почему-то сложнее — приходится искать своих, договариваться о встречах, переживать конфликты и иногда признавать, что с кем-то тебе больше не по пути. На встрече разберёшься, как дружить, когда тебе уже не 10 лет, и что делать, когда дружба перестаёт быть простой.

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