РПП — это когда постоянный шум в голове, где еда и тело забирают почти всё внимание. Внутри живут тревога, вина и стыд, а насыщение не приносит спокойствия. Ощущение, что ты всё время держишь себя в жёстких рамках, а когда они трещат, становится ещё хуже. На встрече поговоришь о таких темах: — Что такое расстройства пищевого поведения (РПП) — психические расстройства, при которых нарушены отношения с едой, телом и весом, а само питание становится способом справляться с тревогой, стыдом и внутренним напряжением. — Правила и срывы. Про «правила», которые ты сам себе поставил и не можешь отпустить, про жёсткий контроль, за которым следует срыв, а потом самобичевание. — Маски и «нормальность». Сколько сил уходит на то, чтобы прятать, как ты ешь, избегать застолий и кафе, выглядеть «нормально» снаружи, и что происходит, когда этот ресурс заканчивается. — Зеркало, фотографии и чужие комментарии о внешности, которые выбивают из колеи. И когда самоценность оказывается привязанной к тому, как выглядит тело и что показывают весы. — Поддержка и её отсутствие. Про то, как неловко просить о помощи, как страшно, что никто не поймёт, скажут «просто возьми себя в руки». И как учиться давать себе то, чего не хватает извне. — Маленькие шаги к себе. Бережно, в своём темпе находить опоры и двигаться туда, где легче дышать. РПП не про слабость характера и не про «капризы». Это тяжёлый опыт, и с ним необязательно оставаться наедине. Формат: доверительный круг. Участие: 400 ₽ — предварительная запись + донат от 100 ₽ после мероприятия.