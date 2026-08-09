Возраст 18+
Про событие
Место для разговоров по душам в большом городе. Нескучные истории, классные компании, приятные вечера и правильное настроение. Тема: «Буккроссинг и та самая книга» С высоты 16 го этажа будешь смотреть на Садовое кольцо, пить кофеёк и говорить о книгах. Образовалась новая традиция для воскресной исторички: просят гостей захватить любые закуски на своё усмотрение. Так формируют домашний фуршетный стол. Где: 10 минут от м. Новослободская, 5 минуты от сада Эрмитаж Подробнее: https://t.me/+jwo4qpK8Zm02ODU6 Обязательна регистрация.
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