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Ночь ужасных пьес: восстание машин

Центр Современной Драматургии
улица Малышева, 145АФ

Начало:

Завершение:

777₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

31 октября в Центре современной драматургии случится настоящее восстание машин. Но вместо захвата человечества нейросеть попытается уничтожить хорошую драматургию. В этот вечер участникам необычного театрального эксперимента предстоит написать плохие пьесы. Очень плохие. А помогать им в этом будет самый бездарный соавтор в мире — нейросеть, которую специально обучают на плохой драматургии. Всего за два часа участники попробуют создать собственные произведения, пока искусственный интеллект будет вмешиваться в творческий процесс, подбрасывать банальные идеи, предлагать нелепые диалоги и разрушать сюжеты неожиданными поворотами. А зрителям предстоит увидеть, что из этого получится! Абсурдные истории, странные персонажи, бессмысленные диалоги и совершенно непредсказуемые финалы — всё то, чего обычно стараются избегать в хорошей драматургии. Это вечер театральных экспериментов, самоиронии и абсолютной творческой свободы, где плохая пьеса может оказаться самым интересным результатом. Кто победит в этой схватке — человеческая фантазия или искусственная бездарность?

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