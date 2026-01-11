31 октября в Центре современной драматургии случится настоящее восстание машин. Но вместо захвата человечества нейросеть попытается уничтожить хорошую драматургию. В этот вечер участникам необычного театрального эксперимента предстоит написать плохие пьесы. Очень плохие. А помогать им в этом будет самый бездарный соавтор в мире — нейросеть, которую специально обучают на плохой драматургии. Всего за два часа участники попробуют создать собственные произведения, пока искусственный интеллект будет вмешиваться в творческий процесс, подбрасывать банальные идеи, предлагать нелепые диалоги и разрушать сюжеты неожиданными поворотами. А зрителям предстоит увидеть, что из этого получится! Абсурдные истории, странные персонажи, бессмысленные диалоги и совершенно непредсказуемые финалы — всё то, чего обычно стараются избегать в хорошей драматургии. Это вечер театральных экспериментов, самоиронии и абсолютной творческой свободы, где плохая пьеса может оказаться самым интересным результатом. Кто победит в этой схватке — человеческая фантазия или искусственная бездарность?