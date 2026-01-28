Спектакль о каждом. О том, как все мечтают о сказке. О вечной любви, о красоте, о том, чтобы о тебе знали и помнили даже после смерти. К Римме приезжает ее давняя подруга Нина, с которой они не виделись со школьных лет. Сама Римма в связи с жизненными обстоятельствами вынуждена жить в каморке в ветеринарной больнице, где она и работает ни то сторожем, ни то уборщицей, ни то вершителем судеб животных. Пока Римма тепло принимает свою гостью и с упоением рассказывает ей о своей жизни, к ним приходят два молодых человека, чтобы купить на дачу сторожевую собаку. Между девушками и молодыми людьми возникает симпатия и деловая встреча превращается в «свидание на небесах». Римма и Нина нарядные как две принцессы, принимают ухаживания кавалеров и верят, что наконец-то нашли истинную любовь.