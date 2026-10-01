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Горница

Центр Современной Драматургии
улица Малышева, 145АФ

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Это светлый спектакль о русском человеке, мечте и предназначении. Существующий в минималистичном стиле — без реквизита, практически без декораций, он оставляет место для невероятных картин в воображении. Белая стена олицетворяет собой и чистоту, и пустоту, и вдруг — то окно в потусторонний мир, то портал в мечту. Анатолий Семенович, олигарх и хозяин той самой горницы, решает перебраться в деревню со своей семьёй. Он нанимает художника, местного жителя Алексея, чтобы он разрисовал ему горницу орнаментом в славянском стиле. Алексей берется за работу, впереди у него неделя. На следующий день к нему заходит друг, они разговаривают, выпивают, снова разговаривают, а дни неумолимо идут, дедлайн всё ближе. Если тебе знакомо ощущение приближения чего-то неотвратимого, ты почувствуешь. Почувствуешь и страх, и понимание, и близость происходящего.

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