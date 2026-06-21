Поднимешься на легкодоступную, но очень живописную гору Сугомак и спустишься в единственную на Урале мраморную пещеру. А завершение дня проведёшь в тёплой баньке. Трекинг ~ 7 км; Сложность 1 из 5; 300 км на транспорте (в обе стороны). Выезд из Екатеринбурга в 09:00 от ТЦ Дирижабль, возвращение в город ориентировочно к 20:00 на то же место. Участники похода: — поднимутся на Сугомак и оценят потрясные виды с высоты птичьего полета; — полюбуются удивительными пейзажами и бескрайними уральскими просторами; — посетят мраморную пещеру; — попарятся в комфортабельной бане в заключение дня; — сделают много фото и видео на память. Программа может поменяться в связи с погодными условиями. В стоимость включено: — проезд в обе стороны; — комфортабельная баня; — питание (пироги, чай, фирменный сладкий пакетик); — сопровождение опытными тимлидерами; — фото сопровождение.