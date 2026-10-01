ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Арт-ужин: «Мистика в искусстве»

Кафе Момо, Пятницкая улица, 54

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 6700₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Мистическое и таинственное волновало художников во все времена. Мир духов, шаманизм, теософия и оккультизм повлияли на работы художников 20 века во всём мире больше, чем принято считать. Знаешь ли ты, что Сальвадор Дали нарисовал собственную колоду карт Таро? Или как связан Джексон Полок и шаманы племени Навахо? И главный вопрос, в чём же истинный смысл праздника Хэллоуин в традициях разных культур и народов — обо всём этом расскажет Александра Солдатова на таинственном вечере. Спикер — Александра Солдатова — художник-дизайнер, автор и ведущая образовательных программ об искусстве ХХ века, арт-терапевт. В стоимость входят: — увлекательное погружение в мир мистического искусства — основное блюдо — десерт — чай/кофе

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мужественность сегодня: между силой и уязвимостью
Выбор редакции
Мужественность сегодня: между силой и уязвимостью

Бесплатно

Поэтический вечер с вином и закусками
Выбор сообщества
Поэтический вечер с вином и закусками

от 2300₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Мастер-класс по развитию софт-скилов «Антикринж + импровизация»
Популярное
Выбор редакции
Мастер-класс по развитию софт-скилов «Антикринж + импровизация»

990₽

Арт-терапевтические встречи
Арт-терапевтические встречи
до

3000₽

Булгаковская Москва: вслед за Мастером и Маргаритой
Популярное
Булгаковская Москва: вслед за Мастером и Маргаритой
до

от 900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи