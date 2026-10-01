Мистическое и таинственное волновало художников во все времена. Мир духов, шаманизм, теософия и оккультизм повлияли на работы художников 20 века во всём мире больше, чем принято считать. Знаешь ли ты, что Сальвадор Дали нарисовал собственную колоду карт Таро? Или как связан Джексон Полок и шаманы племени Навахо? И главный вопрос, в чём же истинный смысл праздника Хэллоуин в традициях разных культур и народов — обо всём этом расскажет Александра Солдатова на таинственном вечере. Спикер — Александра Солдатова — художник-дизайнер, автор и ведущая образовательных программ об искусстве ХХ века, арт-терапевт. В стоимость входят: — увлекательное погружение в мир мистического искусства — основное блюдо — десерт — чай/кофе