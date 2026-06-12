«Лучше покойник в доме, чем пизанец у порога» — так тебе могут сказать во Флоренции, Лукке и Ливорно. Пиза — некогда могущественный морской город, вся история славы которого ушла вместе с морем, до которого сегодня нужно добираться около получаса. Когда-то этот город разгромил и унизил Палермо, противостоял могучей Флоренции, породил Фибоначчи и Галилея. В центре Пизы до сих пор хранятся сокровища, за которые в Средние века разразились бы войны, и которые сегодня никому не интересны. Сегодня все едут в Пизу, чтобы увидеть Кампанилу — падающую башню, чьё единственное достоинство, по словам Микеланджело, в том, что она падает. А ведь в этом тосканском городе скрыты невероятные исторические и архитектурные сокровища. Что смотреть в Пизе, кроме башни, как соседний городок Лукка стал местом, где изменилась судьба Римской империи, и как именно здесь смерть впервые изобразили как старуху с косой — поговорят в лекции о луккано-пизанских чудесах. Кто рассказывает? Иван Кузнецов. Публицист, писатель, продюсер. Автор книги «Мемы: научный взгляд на феномен поп-культуры, захвативший мир».