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Луккано-пизанские сокровища. Загадки Площади Чудес

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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от 1600₽ до 2600₽
Возраст 6+

Про событие

«Лучше покойник в доме, чем пизанец у порога» — так тебе могут сказать во Флоренции, Лукке и Ливорно. Пиза — некогда могущественный морской город, вся история славы которого ушла вместе с морем, до которого сегодня нужно добираться около получаса. Когда-то этот город разгромил и унизил Палермо, противостоял могучей Флоренции, породил Фибоначчи и Галилея. В центре Пизы до сих пор хранятся сокровища, за которые в Средние века разразились бы войны, и которые сегодня никому не интересны. Сегодня все едут в Пизу, чтобы увидеть Кампанилу — падающую башню, чьё единственное достоинство, по словам Микеланджело, в том, что она падает. А ведь в этом тосканском городе скрыты невероятные исторические и архитектурные сокровища. Что смотреть в Пизе, кроме башни, как соседний городок Лукка стал местом, где изменилась судьба Римской империи, и как именно здесь смерть впервые изобразили как старуху с косой — поговорят в лекции о луккано-пизанских чудесах. Кто рассказывает? Иван Кузнецов. Публицист, писатель, продюсер. Автор книги «Мемы: научный взгляд на феномен поп-культуры, захвативший мир».

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