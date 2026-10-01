На мастер-классе ты, под бокальчик сидра, создашь хэллоуинскую тыкву своими руками — от первого наброска до готовой композиции. Тебе покажут, как придумать рисунок и перенести его на тыкву, а затем шаг за шагом вырезать его, чтобы получилась настоящая хэллоуинская рожица. Можно выбрать готовый эскиз или придумать свой — сделать тыкву пугающей, забавной или необычной и воплотить свою идею. Чтобы тыква выглядела эффектнее, внутрь можно будет поставить свечу. В конце мастер-класса у тебя останется готовая тыква, которая украсит дом или станет частью праздничного вечера. Все материалы и напитки включены в стоимость. Особые навыки не требуются. В программе — безлимитный сидр от Gravity Project и небольшие снеки. Алкогольная продукция предоставляется только гостям старше 18 лет. Гостям младше 18 лет предложат безалкогольный сидр и лимонад.