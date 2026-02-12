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Экскурсия с чаепитием

Музей-квартира Л.Н. Бенуа, 3-я линия Васильевского острова, 20

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3500₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Экскурсия в музей-квартиру Л. Н. Бенуа на Васильевском острове. Тебя ждут старинные интерьеры, рассказ о знаменитой династии художников, музыкантов, архитекторов и искусствоведов. Экскурсия длится от полутора до двух часов. За это время ты познакомишься с историей семьи Бенуа, которая появилась в Санкт-Петербурге в 1794 году. Сможете рассмотреть уникальные фотографии, картины и другие предметы искусства, как старых, так и современных мастеров скульптуры и живописи — представителей великой династии. Узнаешь, как была обретена, где находилась и как попала в Эрмитаж знаменитая работа Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа». Экскурсия включает в себя чаепитие с дружеским общением. Экскурсию проводят праправнучка зодчего Л. Н. Бенуа — директор музея Анастасия Олеговна Мурзина (Бенуа) или её дочери и заместители. Расписание смотри по ссылке.

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