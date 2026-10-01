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Сюжетно-ролевой квест «Загадочное убийство» (Murder Mystery)

Циферблат, Тверская улица, 12с1, 2 этаж

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Дело об убийстве, где каждый находится под следствием и является подозреваемым в деле о кровавой расправе. По неизвестным причинам все заключенные лично знают друг-друга и обрывочно помнят, что произошло накануне ареста. Кто первым соберёт сильное алиби и выберется из тюремной камеры раньше? Покажет судебный процесс. Сюжетно-ролевой квест — это игра, в которой у каждого есть своя роль с целями и задачи. Все роли связаны в один большой сюжет, в рамках которого и происходит игра! В течение квеста тебе необходимо достигнуть собственные задачи и решить общую вместе с другими гостям, таким образом развивая навыки командной работы и актерского мастерства. Каждый участник получит собственную роль, в рамках которой необходимо выполнять задачи, вести собственное расследование, находить сообщников и вычислять врагов. В твоей роли будут игровые предметы, которые можно обменять на ценную подсказку или другие улики. Игра подойдёт как для тех, кто хочет развить навыки актёрского мастерства и погрузиться с головой в расследование, так и для тех, кто ищет новых друзей и комфортный и ненавязчивый способ познакомиться. «Загадочное убийство» (Murder Mystery) — это история известного судебного разбирательства родом из США. 24 арестованных, сырая тюремная камера и полное отсутствие алиби. Ласкуты воспоминаний мелькают в памяти каждого, но получится ли собрать их в общее полотно и восстановить ход событий?…Каждый из гостей квеста получит собственный тюремный лист с полным описанием характеристик своего персонажа и потенциальными причинами обвинения. Среди участников — отпетые мошенники, случайные свидетели и жертвы. Остаётся найти, кому досталась загадочная роль убийцы.

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