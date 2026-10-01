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Хэллоуин. Вязание. Киношка.

Nostalgia, 2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Встреча, знакомства, рассказы о костюмах и вязание. Просмотр киношки при свечах, чтобы можно было продолжить вязать…по крайней мере лицевую гладь. В стоимость входят: • пироги • снек для киношки • декор и атмосфера • депозит в кофейне 700р. Будет зона свопа. Неси свои пряжи. Запись в ТГ

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