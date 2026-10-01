Возраст 18+
Кино
Мастер-классы
Про событие
Встреча, знакомства, рассказы о костюмах и вязание. Просмотр киношки при свечах, чтобы можно было продолжить вязать…по крайней мере лицевую гладь. В стоимость входят: • пироги • снек для киношки • декор и атмосфера • депозит в кофейне 700р. Будет зона свопа. Неси свои пряжи. Запись в ТГ
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи