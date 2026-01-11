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В Голливуде никогда не умирают по-настоящему — некоторые истории просто находят новый дом. Плёнка закончилась, камеры погасли, а герои остались внутри. Актёры станут героями этой истории. Крики будут доноситься из темноты. Декорации соберут вокруг тебя знакомые образы культовых фильмов. А дальше — музыка, от которой уже не спрятаться. И где-то между первым криком и финальными титрами — dj set от резидентов, живая музыка, мс, караоке и иммерсивное шоу.
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