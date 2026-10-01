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ХорФест

Vokzal 1853
набережная Обводного канала, 118С

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Большой фестиваль совместного пения, где зрители становятся участниками. 3 000 человек, два хора, живой оркестр, танцовщики, художники и пять часов музыки — от масштабного театрализованного шоу до хоровых хитов и танцевального караоке. На один вечер MTS Live Hall превратится в пространство, где можно петь во весь голос, танцевать и становиться частью большого музыкального события. В программе фестиваля: Масштабное шоу-фестиваля. Интерактивный музыкально-театральный перформанс с живым оркестром, современной хореографией и визуальным искусством. История об одиночестве, поиске себя и близости, которую зрители проживут вместе с артистами. Участники: хореограф Даша Пластун и её детская труппа, Слепой Оркестр под руководством Георгия Аверина и Хору нужен хор. Тот самый хор Глафиры Ильиничны. Большая программа совместного пения в любимом формате: знакомые песни, мощное хоровое звучание и тысячи голосов, которые подхватывают друг друга. Здесь главный артист — весь зал. Хору нужен хор. Ещё целый час любимых хитов вместе с большим петербургским хором — от песен, которые хочется петь всем залом, до тех, под которые невозможно устоять на месте. Танцевальное караоке с Dj. Завершат фестиваль большой музыкальной вечеринкой вместе с артистами Хорфеста. Танцы, знакомые треки, громкие припевы и финал, который объединит всех.

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