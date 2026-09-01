Одно из самых ожидаемых событий для всех ценителей настоящего британского хеви-метала. Iron Maiden всегда были чем-то большим, чем просто группой — они подарили целую вселенную: от эпических саг о египетских фараонах и полётах космонавтов до мрачных хроник мировой истории, положенных на сложнейшие музыкальные полотна. Грядущее шоу — не просто набор каверов, а настоящая ода легендам британского хеви-метала. Любимые песни Iron Maiden для тебя исполнит новый проект The Right Place — Weekend Warriors (Воины выходного дня). И что самое главное, сделает это канонично и максимально близко к оригиналу: с тремя гитарами.