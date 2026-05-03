Крим Плин
Транспортный Переулок 10А
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от 1550₽ до 100000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Артистка из Казахстана, легко узнаваемая своими минорными мотивами и народными мелизмами. Исполняет эмоциональные песни со смешением рока и электроники. Тебя ждёт не просто шоу, а русский праздник, песни и пляски и полностью живой звук от рок-группы из Санкт-Петербурга.
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