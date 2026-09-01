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Рок при свечах

Яани Кирик
улица Декабристов, 54

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Завершение:

от 1500₽ до 2800₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Музыканты подготовили, впечатляющее по искренности и близости к зрителю, музыкальное шоу в свете сотен свечей. Это удивительное погружение в мир современной авторской музыки, во вселенную переживаний и состояний, где есть и мощь экспрессии рока, и свобода эмбиент, и проникновенность, и лиричность этно-направления, и строгость классики. Концерт будет на стыке жанров и направлений, в сочетании традиционных рок-инструментов, классических рояля и флейты, и даже народной балалайки, ты услышишь песни о вечности, о любви, о красоте…

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